مصرع عامل فلسطيني بحادث دهس في ريشون لتسيون

تل أبيب/سما/

لقي عامل فلسطيني، في الأربعينيات من عمره، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة في حادث عمل بريشون لتسيون، جنوبي البلاد، اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 14:33، حول تعرض عامل للدهس تحت عجلات جرافة في مصنع بريشون لتسيون، وأقر طاقم طبي وفاته متأثرا بجروحه الخطيرة".

وذكر أحد المضمدين، أنه "عثر على العامل بجانب الجرافة وهو فاقد للوعي وعانى جروحا بالغة الخطورة، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته متأثرا بجروحه الخطيرة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن 47 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم.