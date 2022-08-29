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الاحتلال يهدم منزل قيد البناء في كفر قرع

الإثنين 29 أغسطس 2022 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم منزل قيد البناء في كفر قرع



الداخل المحتل/سما/

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بحماية قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، منزلا تعود ملكيته لمواطن من عائلة عقل، بذريعة البناء دون ترخيص.

وأعرب المجلس المحلي في كفر قرع عن استنكاره الشديد لعملية الهدم خصوصا أن الحديث يدور عن بيت في منطقة ضمن مسارات التخطيط السريع "فاتمال" وضمن منطقه داخل الخط الأزرق ووفقا للتخطيط في منطقة معدة للبناء.

وجاء في بيان مجلس كفر قرع إنه "نستنكر تصرفات سلطة التنفيذ والحكومة غير المسؤولة بقيامها بهدم منازل بدلا من أن تعجل في المصادقة على الخرائط الهيكلية وتشجع البناء والسكن في البلدات العربية خصوصا الموجودة ضمن مسارات التخطيط السريع (فاتمال)".


وختم بالقول إنه "نطالب الحكومة وعلى رأسها سلطات التنفيذ وكل الجهات المسؤولة وقف أوامر الهدم كلها وعلى الفور، والتوقف عن سياسة الترهيب والتخويف من خلال تسليم أوامر الهدم يوميا وبشكل مستمر لأصحاب البيوت والمصالح التجارية، بموازاة العمل على إيجاد حل مناسب لقضية الأرض والمسكن والتخطيط في جميع البلدات العربية التي عانت وما زالت تعاني من سياسة التمييز وشح الميزانيات ومشاريع التخطيط".

#الحتلال #منزل #كفر قرع

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