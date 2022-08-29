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الرجوب يطلع سفير جنوب إفريقيا على آخر المستجدات

الإثنين 29 أغسطس 2022 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يطلع سفير جنوب إفريقيا على آخر المستجدات



رام الله/سما/

طلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفريق جبريل الرجوب، سفير جنوب إفريقيا لدى دولة فلسطين شون بينفلدت، اليوم الإثنين، في مدينة رام الله، على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية. 

ووضع الرجوب بينفلدت في صورة ما يمارسه جيش الاحتلال من إرهاب، بغطاء رسمي من حكومة الاحتلال، بحق أبناء شعبنا في كافة المناطق، وإمعانه في سياسة القتل وتدمير المنازل وتوسع في الاستيطان، ومحاولات تهويد القدس وطمس هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، إضافة لانتهاكاته وتنكيله المتواصل بحق أسرانا في سجون الاحتلال. 

وأكد ضرورة وجود حراك دولي لوضع حد لسياسة الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وللعمل على تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني العادلة التي أقرتها الشرعية الدولية.

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#جبريل الرجوب #جنوب افريقيا

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