لبيد يعقد اجتماعاً مع نتنياهو لبحث عدة قضايا.. والأخير: خرجت بقلق أكثر مما دخلت

القدس المحتلة/سما/

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد اجتماعا اليوم (الإثنين) مع زعيم المعارضة نتنياهو وأطلعه على مستجدات الاتفاق النووي مع إيران.



وبحسب موقع "والا"، تطرق لبيد إلى الأنشطة السياسية والأمنية التي تقودها إسرائيل للتأثير على القضية، وعلى قضايا أخرى تتعلق بالأمن القومي.



وقال لبيد: "في مسائل الأمن القومي، لا توجد معارضة لإسرائيل ولا ائتلاف، إسرائيل قوية وسنعمل معا لحماية مصالحها الأمنية ضد من يحاولون الإضرار بنا".

من جانبه قال رئيس المعارضة نتنياهو بعد اجتماعه مع لابيد: خرجت بقلق أكثر مما دخلت، للأسف لا أرى موقفا "إسرائيلياً" قويا ضد الاتفاق النووي الخطير - رئيس الموساد قال بصدق أنها اتفاقية أسوأ من سابقتها، وغانتس ولابيد لا يفعلان شيئًا. وفقا للقناة الـ12 العبرية.

ووفق صحيفة معاريف العبرية أضاف نتنياهو " أنا أشعر بالقلق أكثر - للأسف، نام لابيد وغانتس خلال العام الماضي وحتى الآن لا يفعلان شيئًا - في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) سنجلب لإسرائيل قيادة قوية تضمن أنه باتفاق وبدون اتفاق لن يكون لدى إيران أسلحة نووية.

وأكدت معاريف أن سجالًا حدث بين رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، على خلفية توثيق اللقاء المزمع عقدة اليوم بين الطرفين، والذي سيقدم خلاله لابيد لنتياهو إحاطة أمنيه بخصوص إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران.



وفي التفاصيل، قالت الصحيفة: إن زعيم المعارضة نتنياهو طلب من رئيس الحكومة عدم توثيق اللقاء كما حدث في المرة السابقة -أثناء تقديم الإحاطة خلال المعركة على قطاع غزة- لكن لابيد يصر على توثيق اللقاء.



وحسب الصحيفة: فإن نتنياهو يرفض وجود مصور خوفًا من أن يستخدم لابيد الصورة لأغراض سياسية لإثبات وضعه كرئيس للحكومة ومكانة نتنياهو كزعيم للمعارضة. إلا أن مكتب لبيد يصر على أن الصورة تنقل "رسالة وحدة" إلى العالم بشأن هذه القضية الحساسة.



وسيكون اجتماع التحديث الأمني ​​الليلة هو الثاني بين لابيد ونتنياهو منذ تولي لابيد رئاسة الحكومة. حيث التقى الاثنان قبل ثلاثة أسابيع في مبنى "كرياه" بتل أبيب في اجتماع حول تحديث الوضع الأمني ​​في إطار عملية "الفجر" التي خاضتها إسرائيل ضد قطاع غزة.



في نهاية الاجتماع، الذي استمر قرابة الساعة، نشر مكتب لبيد ومكتب نتنياهو صورًا كان فيها خلافًا بصري، حيث نشر مكتب نتنياهو صورة لهما يبتسمان في نهاية الاجتماع، فيما اختار مكتب رئيس الحكومة صورة أخرى كان الاثنان فيها أقل ابتسامة، في محاولة للتأكيد على الرواية المختلفة.







