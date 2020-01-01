في سابقة.. صحيفة عبرية: مسؤول إندونيسي يزور المستوطنات في الضفة الغربية

القدس المحتلة/سما/

أوردت صحيفة "يسرائيل هيوم"، في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن سياسياً إندونيسياً يزور حالياً المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والتقى قياداتها.

وفي التفاصيل، أفادت الصحيفة العبرية أن صموال تابوني، المرشح لتولي منصب حاكم إقليم بابوا الغربية الإندونيسي وصل إلى إسرائيل لزيارة المستوطنات في الضفة الغربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن تابوني زار مستوطنات شمال الضفة الغربية والتقى برئيس المجلس الذي يمثلها يوسي دغان، الذي ينتمي إلى حزب الليكود المعارض.



وبحسب "يسرائيل هيوم"، فإن هذه الزيارة العلنية تعد سابقة في العلاقات بين إسرائيل وإندونيسيا، التي وصفتها بـ"الدولة الإسلامية الأكبر في العالم"، والتي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع تل أبيب.

ونقلت الصحيفة عن دغان قوله إن زيارة تابوني تعد "ضربة لحركة المقاطعة الدولية وللمنافقين في أوروبا واليسار المتطرف في إسرائيل".

وأشارت إلى أن المسؤولين في تل أبيب لمسوا، أخيراً، قدراً أكبر من الانفتاح الإندونيسي تجاه إسرائيل "وإن كان معظم الاتصالات يتم حالياً بشكل سري".

ونقلت عن رجل الأعمال الإسرائيلي حاييم بيركوفيتش، الذي لعب دوراً في تنظيم زيارة تابوني لمستوطنات الضفة قوله إن الإندونيسيين معنيون بشكل خاص بالاستفادة من القدرات التكنولوجية الإسرائيلية.

واستدرك أن إندونيسيا ما زالت تمنع رسمياً الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر إسرائيلية من دخول أراضيها، لافتاً إلى أن السلطات الإندونيسية باتت تبدي بعض المرونة، أخيراً، إزاء دخول الإسرائيليين وإزاء قضايا أخرى.

وأضاف أن رجال الأعمال والسياح الإسرائيليين بإمكانهم التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول لإندونيسيا إلى القنصلية الإندونيسية في دبي، مشيراً إلى أنه في النهاية يتم قبول الطلبات وإن كان الأمر يتطلب إجراءات روتينية غير قصيرة.

ولفتت الصحيفة إلى أن إقليم بابوا الغربية تقطنه أغلبية مسيحية ويتمتع بحكم ذاتي، لافتة إلى أن تابوني يتزعم القبيلة الأكبر في هذا الإقليم.

وأبرزت الصحيفة أنه على الرغم من أن مسؤولين إندونيسيين زاروا بالفعل إسرائيل إلا أنه لم يحدث حتى الآن أن زار سياسي إندونيسي المستوطنات في الضفة الغربية.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد كشفت أن كلا من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وإسرائيل تضغطان على جاكرتا للموافقة على تطبيع علاقاتها بتل أبيب.

ويشار إلى أن صحيفة "يديعوت أحرنوت" قد ذكرت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2020 أن وزير الدفاع الإندونسي فرابووسوبيانتو شوهد وهو يتبادل أطراف الحديث مع السفير الإسرائيلي في البحرين إيتي تنغير أثناء زيارته للمنامة.

