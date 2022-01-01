  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رام الله: أبو عمرو يلتقي ممثل الاتحاد الاوروبي

الإثنين 29 أغسطس 2022 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: أبو عمرو يلتقي ممثل الاتحاد الاوروبي



رام الله/سما/

التقى رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو في مكتبه في رام الله اليوم الاثنين، ممثل الاتحاد الاوروبي لدى دولة فلسطين سفين كون فون بورغسدورف.

وبحث الطرفان استمرار ركود الوضع السياسي بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وانسداد أفق حل الدولتين، والهجمة الاسرائيلية ضد أبناء شعبنا، والاقتحامات المتكررة للاراضي الفلسطينية وللمسجد الاقصى المبارك ومحاولة تغيير الوضع التاريخي القائم بالقدس، إلى جانب الهجمة على المناهج والتعليم الفلسطيني.

وطالب أبو عمرو بقيام اوروبا بدور أكثر فاعلية للحفاظ على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، وضرورة التدخل العاجل لانهاء الاحتلال الاسرائيلي، وباعتراف الدول الاوروبية بدولة فلسطين ودعم الجهد الفلسطيني لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وأثنى أبو عمرو على الدعم الاوروبي في العديد من المجالات، مؤكداً أهمية التعاون خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني وقضيته.

#الاتحاد الاوروبي

الأكثر قراءة اليوم

الطيراوي يصدر بيانا بشأن ما تناقلته بعض المواقع حول اغتيال أبو عمار

صحيفة عبرية: هل سيمنح أيلول المقبل "حزب الله" نصراً إلهياً يمهد لـ"حرب رابعة" بين إسرائيل ولبنان ؟

صحيفة تكشف تفاصيل عن حرب الطائرات بدون طيار في سماء غزة

بعد واقعة مطار رامون .."أضخم وأدسم" 19 سؤال للحكومة الأردنية عن جسر الملك حسين

شاهد: حزب الله يهدد "إسرائيل" بفيديو جديد تحت عنوان "أنتم رهن الأيام"

حزب الله يُهدد الاحتلال من جديد ويكشف بالفيديو رصده سفن إسرائيلية قرب حقل "كاريش"

ارتفاع صرف الدولار بشكل مفاجئ .. طالع سعره الآن

الأخبار الرئيسية

موقع عبري: ضغوط أميركية على إسرائيل لفتح جسر اللنبي على مدار الساعة

الرئيس الايراني: ننصح إسرائيل بعدم شن أي اعتداء لأنه قد لا يبقى لها وجود..

قناة عبرية: تأجيل استخراج الغاز من حقل كاريش مع قرب الاتفاق مع لبنان

تعرف على وحدة (نيتساح يهودا) بجيش الاحتلال الـ”مُختصّة” بقتل الفلسطينيين وتعذيبهم..

mq2-1661757388

فيديو : الاسير العواودة يوجه رسالة مصوّرة الى أحرار العالم و هذا ما قاله ..

الاتصالات الفلسطينية