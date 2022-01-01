رام الله: أبو عمرو يلتقي ممثل الاتحاد الاوروبي

رام الله/سما/

التقى رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو في مكتبه في رام الله اليوم الاثنين، ممثل الاتحاد الاوروبي لدى دولة فلسطين سفين كون فون بورغسدورف.

وبحث الطرفان استمرار ركود الوضع السياسي بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وانسداد أفق حل الدولتين، والهجمة الاسرائيلية ضد أبناء شعبنا، والاقتحامات المتكررة للاراضي الفلسطينية وللمسجد الاقصى المبارك ومحاولة تغيير الوضع التاريخي القائم بالقدس، إلى جانب الهجمة على المناهج والتعليم الفلسطيني.

وطالب أبو عمرو بقيام اوروبا بدور أكثر فاعلية للحفاظ على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، وضرورة التدخل العاجل لانهاء الاحتلال الاسرائيلي، وباعتراف الدول الاوروبية بدولة فلسطين ودعم الجهد الفلسطيني لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وأثنى أبو عمرو على الدعم الاوروبي في العديد من المجالات، مؤكداً أهمية التعاون خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني وقضيته.