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"الأونروا" تفتتح العام الدراسي الجديد في مدارسها بغزة

الإثنين 29 أغسطس 2022 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا" تفتتح العام الدراسي الجديد في مدارسها بغزة



غزة/سما/

 افتتحت الأونروا اليوم مدارسها في قطاع غزة، حيث استقبلت 292,490 طالبة وطالب من لاجئي فلسطين في 284 مدرسة، بما في ذلك 33,000 طالبةوطالب مسجلين في الصف الأول من المرحلة الابتدائية.

وأجرت الأونروا استعداداتها لاستقبال العام الدراسي، حيث جرى افتتاح ست مدارس جديدة منها مبنيين جديدين في مدارس خانيونس، وأربع مدارس جديدة في غزة، وتجهيزها بالأثاث والمواد اللازمة.

وقامت الأونروا بتوظيف 250 معلمة ومعلم جدد لهذا العام على بند العقود الثابتة بالإضافة إلى معلمي المياومة، وهذا جزء من خطتها لتوظيف 750 معلمة ومعلم على بند العقود الثابتة خلال السنوات القليلة القادمة.

وكجزء من جهود الوكالة في التخفيف من العبء المادي التي تتحمله أسر اللاجئين في قطاع غزة، فقد قامت منذ اليوم الدراسي الأول بتوزيع قرطاسية تتكون من رزمة كراسات 60 ورقة، وكراستين للغة إنجليزية وأقلام، على جميع الطلاب المسجلين لديها من الصف الأول وحتى التاسع، وبذلك لن يكون داعي لشراء قرطاسية.

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