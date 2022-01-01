الرئيس الايراني: ننصح إسرائيل بعدم شن أي اعتداء لأنه قد لا يبقى لها وجود..

طهران/ وكالات/

رد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الاثنين، على التهديدات الإسرائيلية لبلاده، موجها لتل أبيب نصيحة دراماتيكية .

وخلال مؤتمره الصحفي الأول بحضور وسائل إعلام محلية وأجنبية، بالتزامن مع أسبوع الحكومة، قال إبراهيم رئيسي: "إن تهديدات وإجراءات اسرائيل لن تجدي نفعا في وقف مسيرتنا، وهو يدرك أنه عاجز عن مواجهتنا، وإن هذه التهديدات تعبر عن خوف الكيان المحتل، وإننا ننصحه بعدم شن أي اعتداء، لأنه قد لا يبقى أي وجود له".

وتابع رئيسي: "الكيان يعرف جيدا أنه ليس بإمكانه مهاجمة إيران، والتهديدات الصهیونیة لإيقاف برنامجنا النووي السلمي لم ولن تنجح".

ووصف اغتيال قائد فيلق "القدس" الراحل قاسم سليماني، بأنه "مؤشر على خوف اسرائيل من مواجهة إيران"، مؤكدا أن "اغتيال علمائنا النوويين لن يثني عزيمتنا".

وأردف الرئيس الإيراني: "التقنية النووية حق إيران المسلم، ولا يمكن لأحد منعها من هذا الحق، وأكدنا بأنه لا مكان للأسلحة النووية في عقيدتنا النووية"، لافتا إلى "تأكيد قائد الثورة الإسلامية علي حرمة إنتاج واستخدام اسلحة الدمار الشامل ومنها السلاح النووي".

وتساءل إبراهيم رئيسي قائلا: "هل تمكن الكیان المحتل من هزیمة قوى المقاومة بغزة والتصدي لأحجارها وصواريخها؟".