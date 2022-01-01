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فصائل المقاومة تحذر الاحتلال من الاستمرار باستفزاز مشاعر شعبنا

الإثنين 29 أغسطس 2022 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل المقاومة تحذر الاحتلال من الاستمرار باستفزاز مشاعر شعبنا



غزة/سما/

حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في استفزاز مشاعر شعبنا، مشددة على أن المسجد الأقصى خطُ أحمر "دونه أرواحنا ودماؤنا".

وقالت فصائل المقاومة اليوم الإثنين في بيان، إن اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى هي استمرار للعدوان المخطط والمدروس لفرض وقائع جديدة فيه.

وأضافت " هذا الاقتحام هو عدوان ممنهج يفرض علينا جميعاً تحمل مسؤولياتنا في حماية الأقصى والتصدي لمخططات الاحتلال بكل الأشكال، وخاصة بتصعيد المقاومة والعمليات البطولية بمختلف أشكالها في ساحات وميادين الضفة والقدس".

وتابعت "الاحتلال لم يتوقف عن مواصلة اقتحاماته وتدنيسه للأقصى بل وتطور عدوانه بدخول المستوطِنات شبه العاريات لباحاته، ويسعى لإحكام السيطرة على منافذه من كل الجهات لفتح الباب واسعاً لقطعان المستوطنين لتدنيسه على طريق تهويده وتقسيمه والسيطرة الكاملة عليه".

ودعت أبناء شعبنا في القدس والضفة والداخل المحتل لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى، وتشكيل درع حماية له في ظِل مخططات الاحتلال العدوانية بتنفيذ اقتحامات موسعة خلال الأيام القادمة تحت ذرائع ومعتقدات واهية.

كما دعت الأمة بكل مكوناتها لتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن الأقصى والوقوف صفاً واحداً للتصدي لعدوان الاحتلال على المستوى الدبلوماسي والسياسي والإعلامي والجماهيري، وخاصة وقف التطبيع المخزي مع الاحتلال.

#فصائل المقاومة الفلسطينية #المسجد الاقصى
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