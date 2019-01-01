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الاحتلال يفرج عن القيادي في الجهاد الإسلامي طارق قعدان من جنين

الإثنين 29 أغسطس 2022 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن القيادي في الجهاد الإسلامي طارق قعدان من جنين



جنين/سما/

 أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الإثنين، عن الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي طارق قعدان (50 عامًا) من بلدة عرابة جنوب جنين.

والمحرر قعدان تعرض للاعتقال 18 مرة منذ عام 1989م، أمضى خلالها 12 عامًا في سجون الاحتلال، وقد نفذ خلال سنوات اعتقاله عددًا من الإضرابات عن الطعام والتي كان آخرها عام 2019م والذي استمر لـ 89 يومًا حيث أفرج عنه عقب هذا الإضراب في شباط 2020م، و هو شقيق الأسيرة منى قعدان المحكومة 18 شهرًا.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي قعدان بتاريخ 30 حزيران 2022م الجاري وحولته للإعتقال الإداري 4 أشهر رغم قرار سابق من محكمة الاحتلال بالإفراج عنه بكفالة مالية.

#الاحتلال #الجهاد الاسلامي #جنين #طارق قعدان

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