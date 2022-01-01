آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، مساء اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء.

وقالت "الهيئة"، إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الثانية، والثالثة حتى الرقم (170) من الكشف رقم (2022/31).

ودعت إلى التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مشيرةً إلى أن الهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وطالبت "الهيئة"، بتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف المسافرين رقم (2022/31)

كشف الجوازات المصرية رقم (2022/33)