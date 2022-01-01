"نقابات عمال فلسطين" تنظم ورشة عمل لتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني

رام الله/سما/

نظم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اليوم الاثنين، بمدينة رام الله، ورشة عمل حوارية ضمن مشروع (Solid) حول تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني في مجال الحوار الاجتماعي والتنمية المستدامة.

وتحدث الأمين العام للاتحاد شاهر سعد عن دور الاتحاد في إشراك مؤسسات المجتمع المدني بالحوار الاجتماعي الهادف لتوفير بيئة عمل لائق، وضرورة الحوار بين كافة المؤسسات الأهلية والمنظمات الشعبية، ومؤسسات المجتمع المدني للخروج بالعديد من القضايا التي تهم المجتمع الفلسطيني، وهذا المشروع يعد بالتعاون مع سبع دول عربية، وفلسطين من ضمنها.

وأكد سعد أنه في ختام المشروع سيتم إعداد ميثاق وطني على مستوى فلسطين ضمن حوارات مختلفة داخل الحركة النقابية مع المجتمع المدني، والقطاع الخاص، للحديث عن السياسات الاقتصادية والحماية الاجتماعية، والعدالة الاجتماعية والأمن الوظيفي، وكل هذا تحت اشراف الحكومة بعد توافق الأطراف الثلاثة.

بدوره، أشار رئيس دائرة التنظيمات الشعبية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف الى دور الاتحاد العام واتحاد المرأة في السعي لإشراك منظمات المجتمع المدني في الحوار الاجتماعي تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

ولفت الى أن الاتحاد العام عندما يتحدث عن الاستدامة والحوار الاجتماعي في عملية التنمية، فإن هذا الأمر يتطلب تضافر الجهود في اطار المنظمات الشعبية والاتحادات باتجاه الضغط للحصول على قانون عمل عصري.

من جهتها، قالت عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة خولة الأزرق إن الحوار الاجتماعي يعد أداة فاعلة من أجل الحفاظ على السلم الأهلي، وايجاد لغة مشتركة بين الأطراف الثلاثة (الحكومة، ونقابات العمال، والقطاع الخاص) وصولا لعدالة اجتماعية وبيئة عمل واضحة، تضمن حقوقا متساوية وقانون عمل عصري، يستجيب لاحتياجات كافة القطاعات.

وأضافت: استطعنا في الاتحاد ومن خلال شراكتنا أن نصل الى فهم مشترك حول تحديد وضع النساء في سوق العمل، خاصة وأن نسبة مشاركتها في سوق العمل تعتبر متدنية، ولذلك نعتبر أن التمكين الاقتصادي أحد المكونات الأساسية التي نعمل على انجازها، وضمن أهدافنا الاستراتيجية، لرفع نسبة النساء في سوق العمل، وأن يكون هناك قوانين وتشريعات مستجيبة لحقوق النساء، وتضمن كرامتهن والعمل في بيئة عمل آمنة خالية من الاستغلال، تبعا للاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية العمل الدولية.

بدوره، قال أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أشرف الأعور إذا حققنا الحوار الاجتماعي والاستدامة في فلسطين وصولا الى ميثاق وطني، سيكون ذلك انجازا عظيما، وهذا لا يأتي الا من خلال الشراكة والتحالف الذي يؤسسه الاتحاد مع كافة الأطراف.

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