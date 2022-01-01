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بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال غرب غزة وجرافاته تجرف ممتلكات للمواطنين شرق رفح

الإثنين 29 أغسطس 2022 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال غرب غزة وجرافاته تجرف ممتلكات للمواطنين شرق رفح



غزة/سما/

أطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين شمال غرب محافظة غزة.

وقال مراسلنا إن زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر محافظة غزة فتحت وبشكل كثيف وعشوائي أسلحتها الرشاشة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقتي الشمالي والسودانية شمال غرب غزة، وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر.

كما توغلت عدة جرافات وآليات تابعة للاحتلال الإسرائيلي شرق محافظة رفح، جنوب قطاع غزة، ونفذت اعمال تجريف وتخريب في ممتلكات المواطنين.

وتستهدف بحرية الاحتلال بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم.

#غزة #الاحتلال

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