الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على مدخل يعبد

جنين/سما/

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حاجزا عسكريا على مداخل بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وقالت مصادر محلية وأمنية ، إن دوريات الاحتلال نصبت الحاجز العسكري على المدخل الشرقي للبلدة، وعلى مدخل قرية كفيرت المجاورة.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال شرعت بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات راكبيها، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين، ما اضطر العديد من المركبات للمرور عبر طرق فرعية.

في السياق ذاته، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات عرابة، وكفيرت، وصانور، وبير الباشا، وفحمة.