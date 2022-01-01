خيري يدعو العالم للتدخل لوقف العدوان المستمر على المعتقلين الفلسطينيين

عمان/سما/

- دعا سفير دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية عطا الله خيري، المجتمع الدولي وهيئات ومنظمات ومجالس حقوق الإنسان والأمم المتحدة وكل من له علاقة بقضايا الاسرى في العالم، إلى التدخل الفوري والسريع والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها المستمر على المعتقلين الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال.

وقال خيري في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال تقوم بحملة تنكيل وتعذيب واعتداءات متواصلة ضد المعتقلين في سجونها وتمنع العلاج والادوية عن المرضى، ولا تأبه للمضربين عن الطعام مطالبين بأدنى حقوقهم الانسانية وحريتهم، الى جانب سياسة العزل الانفرادي ضد بعض المعتقلين، والاعتقال الإداري الذي يقبع بموجبه المعتقلون سنوات عديدة دون محاكمة، ومنع الزيارات والهواء والغذاء المناسب ووضعهم في ظروف صعبة جدا لا يتحملها بشر على وجه الارض.

وطالب خيري دول العالم بضرورة التحرك والعمل الجاد من أجل إجبار سلطات الاحتلال على الافراج عن المرضى والاطفال والنساء وكبار السن من المعتقلين وذوي الاحكام الطويلة.

وشدد خيري على مسؤولية المجتمع الدولي ازاء المعتقلين الفلسطينيين وحريتهم، محملا في الوقت نفسه سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى وكل ما يلحق بهم من أذى ومرض وظروف صعبة.