قناة عبرية: تأجيل استخراج الغاز من حقل كاريش مع قرب الاتفاق مع لبنان

القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة عبرية، عن تطورات في المفاوضات الجارية بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي بوساطة أمريكية حيال النزاع على الحدود البحرية.



وزعمت القناة "12" العبرية، أن "إسرائيل ولبنان يقتربان على ما يبدو من إبرام اتفاق حول الحدود البحرية بينهما بوساطة الولايات المتحدة"، وفق ما نقله موقع "i24" الإسرائيلي.

ونبهت إلى أنه بموجب تلك التطورات، "سيتم تأجيل استخراج الغاز من منصة "كاريش" حتى تشرين الأول/ أكتوبر القادم، علما بأنه كان من المقرر البدء بذلك مع بداية أيلول/ سبتمبر المقبل".

وأضافت: "وستتم إعادة تعيين الحدود البحرية، وإقامة منصتي غاز: واحدة في لبنان وأخرى في "إسرائيل". ومع ذلك فإن قسما من منصة الغاز اللبنانية سيتواجد في المنطقة البحرية التي تسيطر عليها إسرائيل، وبناء على ذلك سيتم تعويض إسرائيل ماليا".





وأفادت القناة، بأن "إقامة المنصتين ستكون على مسافة خمسة كيلومترات من بعضهما البعض، بحيث يتحقق "توازن الرعب" الذي سيمنع أطرافا مختلفة من مهاجمة المنصة الإسرائيلية".

وتوقعت أن "يستغل حزب الله المهلة الزمنية الجديدة لتصعيد رسائله ضد إسرائيل، حتى يسجل لنفسه إنجازا بموضوع الخلاف البحري بين إسرائيل ولبنان".



وبناء على ما سبق، فقد ذكرت القناة، أن "هناك استعدادات لدى الجهاز الأمني الاسرائيلي لإمكانية مواجهة مضاعفة أو شاملة بعد تهديدات حزب الله، بحال صدرت وتحققت التوقعات."