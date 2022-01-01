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القناة 12 : تأجيل استخراج الغاز من حقل كاريش حتى أكتوبر

الإثنين 29 أغسطس 2022 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 12 : تأجيل استخراج الغاز من حقل كاريش حتى أكتوبر



القدس المحتلة/ سما/

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن إسرائيل ولبنان يقتربان من اتفاق ترسيم الحدود البحرية بوساطة، وأنه تقرر تأجيل استخراج الغاز من منصة كاريش حتى أكتوبر القادم، بعد أن كان مقررا بداية شهر سبتمبر.

وبموجب الاتفاقية التي يجري العمل عليها بوساطة الولايات المتحدة، سيتم إعادة ترسيم الحدود البحرية، بحيث سيتم إقامة منصتي غاز واحدة في لبنان والأخرى لدى الاحتلال، وسيتواجد جزء من منصة الغاز اللبنانية داخل الحدود البحرية الإسرائيلية، على أن يتم تعويض إسرائيل ماليا.

وبحسب الاتفاق، سيتم إقامة المنصتين على بعد خمس كيلومترات من بعضهما البعض، لتحقيق "توازن الرعب"، الذي سيمنع مهاجمة المنصة الإسرائيلية.

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