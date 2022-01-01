قتلته صاعقة... يوم زواجه

وكالات / سما /

تحول زفاف إلى مأساة يوم الأربعاء الماضي، عندما ضرب البرق رجلاً، أثناء التقاطه صور قبل الزفاف، مع خطيبته في مَعلم صيني شهير، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وكان الرجل يشارك في جلسة تصوير مع خطيبته في منطقة سبروس ميدو، الصينية.

ورغم الطقس المتقلب، قرر الرجل وخطيبته الاستمرار في التقاط الصور، ولكنه أصيب بصاعقة أودت بحياته.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية المحلية قد أصدرت إنذاراً باللون الأصفر من الصواعق، وهو ثالث أعلى مستوى في نظام الإنذار الصيني المكون من أربعة مستويات، قبل حوالي 30 دقيقة.

من الجدير بالذكر بأن حوالي 1200 شخص حول العالم يموتون بالصواعق كل عام، وفق ديلي ستار البريطانية.