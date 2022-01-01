طوباس: وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال

طوباس / سما /

شاركت فعاليات طوباس والأغوار الشمالية، اليوم الاثنين، في وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعا لها نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ولجنة التنسيق الفصائلي، وفعاليات محافظة طوباس والأغوار الشمالية، لافتات مكتوب عليها عبارات دعم وإسناد للأسرى، وأخرى منددة بسياسة إدارة السجون ضدهم.

وقال محافظ طوباس والأغوار الشمالية يونس العاصي: إن الأسرى في سجون الاحتلال يخوضون منذ أيام إضرابا للدفاع عن حقوقهم، مؤكدا أن مصلحة السجون لن تستطيع بكل إجراءاتها القمعية النيل من عزيمتهم.

وأضاف: "خرجت جماهير طوباس اليوم برسالة إلى العالم أننا شعب لا ينسى أسراه، وأننا وراءهم في كل خطواتهم الاحتجاجية التي يخوضونها من داخل السجون".

وندد العاصي بسياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحق أسرانا، مشيرا إلى أن كافة السياسات والوسائل التي ينتهجها الاحتلال بحق أسرانا تتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات الدولية.

بدوره، قال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة: "يؤكد أسرانا مرة أخرى أن الحرب التي تخوضها إدارة السجون ضدهم، مكتوب لها الفشل أمام صمودهم الأسطوري الذي يسجلونه في كل مرة، وهم اليوم مضربون عن الطعام، رغم وصولهم لمرحلة الخطر إلا أنهم مستمرون بإضرابهم في سبيل نيل كافة حقوقهم".

وتابع: "مستمرون في برامجنا الداعمة للأسرى في سجون الاحتلال، في معركتهم ضد إدارة السجون".