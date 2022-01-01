  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طوباس: وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال

الإثنين 29 أغسطس 2022 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT



طوباس / سما /

شاركت فعاليات طوباس والأغوار الشمالية، اليوم الاثنين، في وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعا لها نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ولجنة التنسيق الفصائلي، وفعاليات محافظة طوباس والأغوار الشمالية، لافتات مكتوب عليها عبارات دعم وإسناد للأسرى، وأخرى منددة بسياسة إدارة السجون ضدهم.

وقال محافظ طوباس والأغوار الشمالية يونس العاصي: إن الأسرى في سجون الاحتلال يخوضون منذ أيام إضرابا للدفاع عن حقوقهم، مؤكدا أن مصلحة السجون لن تستطيع بكل إجراءاتها القمعية النيل من عزيمتهم.

وأضاف: "خرجت جماهير طوباس اليوم برسالة إلى العالم أننا شعب لا ينسى أسراه، وأننا وراءهم في كل خطواتهم الاحتجاجية التي يخوضونها من داخل السجون".

وندد العاصي بسياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحق أسرانا، مشيرا إلى أن كافة السياسات والوسائل التي ينتهجها الاحتلال بحق أسرانا تتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات الدولية.

بدوره، قال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة: "يؤكد أسرانا مرة أخرى أن الحرب التي تخوضها إدارة السجون ضدهم، مكتوب لها الفشل أمام صمودهم الأسطوري الذي يسجلونه في كل مرة، وهم اليوم مضربون عن الطعام، رغم وصولهم لمرحلة الخطر إلا أنهم مستمرون بإضرابهم في سبيل نيل كافة حقوقهم".

وتابع: "مستمرون في برامجنا الداعمة للأسرى في سجون الاحتلال، في معركتهم ضد إدارة السجون".

#سجون الاحتلال #طوباس

الأكثر قراءة اليوم

الطيراوي يصدر بيانا بشأن ما تناقلته بعض المواقع حول اغتيال أبو عمار

صحيفة تكشف تفاصيل عن حرب الطائرات بدون طيار في سماء غزة

صحيفة عبرية: هل سيمنح أيلول المقبل "حزب الله" نصراً إلهياً يمهد لـ"حرب رابعة" بين إسرائيل ولبنان ؟

بعد واقعة مطار رامون .."أضخم وأدسم" 19 سؤال للحكومة الأردنية عن جسر الملك حسين

شاهد: حزب الله يهدد "إسرائيل" بفيديو جديد تحت عنوان "أنتم رهن الأيام"

لهذا السبب..السفن الإسرائيلية لم تُشارك في العدوان الأخير على غزة

حزب الله يُهدد الاحتلال من جديد ويكشف بالفيديو رصده سفن إسرائيلية قرب حقل "كاريش"

الأخبار الرئيسية

تعرف على وحدة (نيتساح يهودا) بجيش الاحتلال الـ”مُختصّة” بقتل الفلسطينيين وتعذيبهم..

mq2-1661757388

فيديو : الاسير العواودة يوجه رسالة مصوّرة الى أحرار العالم و هذا ما قاله ..

مليون و385 ألف طالب وطالبة يلتحقون بمقاعد الدراسة

7202231144611387

حزب الله يُهدد الاحتلال من جديد ويكشف بالفيديو رصده سفن إسرائيلية قرب حقل "كاريش"

7 إصابات برصاص الاحتلال في قباطية جنوب جنين ومحاصرة منزل أحد المطلوبين

الاتصالات الفلسطينية