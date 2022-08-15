200 مليون دولار مجموع أرباح الشركات المُدرجة عن النصف الأول من 2022

رام الله/ سما/

أعلنت بورصة فلسطين عن استلام البيانات المالية المرحلية المراجعة للشركات المُدرجة عن النصف الأول من عام 2022، حيث أفصحت 47 شركة مُدرجة من أصل 49 خلال الفترة القانونية المنتهية بتاريخ 15/08/2022.

ووفقاً لتلك البيانات فقد بلغت حصيلة أرباح الشركات المُدرجة عن النصف الأول من عام 2022 بعد الضريبة 200 مليون دولار بارتفاع نسبته 10.5% عن صافي الأرباح المحققة للفترة ذاتها من عام 2021، والتي بلغت قيمتها 181 مليون دولار، وقد شكلت الشركات الرابحة ما نسبته 87% من إجمالي عدد الشركات المفصحة بواقع 41 شركة بقيمة بلغت 205 مليون دولار مقارنة مع ما قيمته 188 مليون دولار للنصف الأول من عام 2021 بارتفاع نسبته 9.3%، في حين حققت 5 شركات خسائر بلغت قيمتها (5) مليون دولار مقارنة مع ما قيمته (7) مليون دولار للنصف الأول من عام 2021 بنسبة انخفاض في الخسائر بلغت 24%.

وفي تعقيبه على استلام هذه البيانات، أوضح المدير العام لبورصة فلسطين نهاد كمال أن النتائج المحققة للنصف الأول من عام 2022 تؤكد على استمرار التعافي للشركات المُدرجة بمستويات تفوق المستوى الذي كان قبل الجائحة أي قبل عامين، لافتاً إلى أن النسب المحققة لهذا العام هي دليل واضح على الاستقرار الطبيعي والأداء المتوقع من هذه الشركات، وهذا ما أثبتته القرارات الصادرة عنها في اجتماعاتها السنوية التي تم الإعلان عن نتائجها مؤخراً حيث وزعت أرباحاً قاربت 201 مليون دولار على مساهميها.

وثمن دور الشركات المُدرجة وجهودها المتواصلة لتحقيق هذه النتائج، آملاً أن يحمل النصف الثاني من العام الجاري أداءً مميزاً خاصة في ظل توجهات البورصة وبالتعاون مع مكونات قطاع الأوراق المالية إطلاق الأنظمة الإلكترونية الجديدة خلال الربع الأخير من العام، والذي من المتوقع أن يحدث نقلة نوعية في آليات وخدمات التعامل في الأوراق المالية على مستوى الوطن.

إلى ذلك، حل قطاع البنوك والخدمات المالية في المرتبة الأولى بقيمة أرباح محققة بعد الضريبة بما يقارب 69 مليون دولار للنصف الأول من عام 2022 بارتفاع نسبته قاربت 19% عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2021، تبعه قطاع الخدمات بأرباح بلغت قيمتها قرابة 62 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته ما يقارب 11% عن النصف الأول من العام الماضي، وحل قطاع الاستثمار في المرتبة الثالثة بصافي أرباح بعد الضريبة قارب 39 مليون دولار منخفضاً بنسبة وصلت إلى-6%، ثم جاء قطاع الصناعة في المرتبة الرابعة بأرباح تقدر بـ 22 مليون دولار بارتفاع نسبته 10%، وحل أخيراً قطاع التأمين بنسبة ارتفاع في قيمة الأرباح للنصف الأول من عام 2022 بلغت 55%، وبأرباح بلغت حوالي 8 مليون دولار.

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