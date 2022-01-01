رئيس شباب الخليل يضع شروط مشاركة ناديه بالبطولات المحلية

الخليل / سما /

أكد مثقال الجعبري رئيس نادي شباب الخليل، استمرار فريقه في تعليق المشاركة في بطولة كأس "أبو عمار" لأندية المحترفين بالضفة الغربية.



وقال الجعبري في تصريحات صحفية, إن نادي لن يتراجع عن قراره تعليق مشاركاته في البطولات المحلية، إذا لم يلتزم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بمطالب فريقه المالية، والحصول على المكافآت الخاصة به كبطل للدوري في الموسمين الماضيين.



وأضاف: "هناك اتصالات متواصلة مع اتحاد الكرة منذ فترة طويلة، ومؤخرا كانت اتصالات من شخصيات رياضية وسياسية لحل المشكلة".



وشدد على أن حل المشكلة, يكمن في استجابة الاتحاد لمطالب ناديه وباقي الفرق, بالحصول على الدعم المالي.



وأشار إلى أن ناديه يضم نخبة نجوم المنتخب الفلسطيني, لهذا فإن الاتحاد مطالب بدعمه لإنهاء الأزمة وحلها.