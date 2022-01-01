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بلدية غزة تطلق صندوق "سلامتك" لدعم مرضى السرطان في قطاع غزة

الإثنين 29 أغسطس 2022 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

شاركت بلدية غزة بوضع صندوق "سلامتك" أمام دائرة خدمات الجمهور في مقر البلدية الرئيسي، وذلك لدعم مرضى السرطان في القطاع والتخفيف عنهم، بالتعاون مع جمعية نحو الأمل والسلام ضمن الحملة الأهلية لإنقاذ مرضى السرطان في قطاع غزة.
 

جاء ذلك خلال استقبال رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج لوفداً من جمعية نحو الأمل والسلام لمرضى السرطان برئاسة أ. ناصر الحلو، بحث خلالها سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم مرضى السرطان في المدينة.
 

وحضر اللقاء الذي عقد في مكتب رئيس البلدية بمقر البلدية الرئيس بميدان فلسطين، بجانب رئيس البلدية، عضو المجلس البلدي بدر صبرة، فيما ضم وفد الجمعية عضو مجلس الإدارة م. فرج الصرفندي، نائب رئيس مجلس أمناء صندوق سلامتك م. درويش أبو معيلق، ووفد من أعضاء الجمعية، ولفيف من شخصيات مجتمعية تضم، المختار أبو سلمان المغني، وأبو مصعب الوحيدي.
 

واكد رئيس البلدية على أهمية دعم مرضى السرطان والوقوف معهم والعمل على محاولة التخفيف عنهم في مختلف المجالات.
 

واستعرض أ. الحلو أعمال الجمعية وخطة صندوق سلامتك، والتدخلات التي يتم استثمار التبرعات فيها لخدمة مرضى السرطان، كما واتفق الطرفان على تعزيز التواصل والتنسيق بما يخدم ويخفف عن مرضى السرطان.

#بلدية غزة #السرطان

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