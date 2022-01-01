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برعاية Ooredoo تتويج بطل دوري الدرجة الممتازة لموسم 2021-2022

الإثنين 29 أغسطس 2022 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
برعاية Ooredoo تتويج بطل دوري الدرجة الممتازة لموسم 2021-2022



غزة / سما /

أقام الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم حفل تتويج لبطل ووصيف دوري الدرجة الممتازة برعاية Ooredoo في قطاع غزة للموسم الرياضي 2021 – 2022 في فندق الروتس وذلك بحضور ممثلين عن الإتحاد و Ooredoo والأسرة الرياضية في قطاع غزة حيث توج نادي شباب رفح بطلًا لدوري الدرجة الممتازة للموسم 2021-2022 ونادي اتحاد الشجاعية وصيفًا للبطل.

وألقى نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني السيد ابراهيم ابو سليم كلمة الاتحاد في الاحتفالية مهنئاً الفائزين وتقدم بالشكر الى شركة Ooredoo لرعايتها الدوري للعام السادس، ودعا الأندية في قطاع غزة للمحافظة على الأداء المتميز الذي قدموه خلال الموسم المنصرم رغم التحديات العديدة التي تواجهها الرياضة في قطاع غزة. متمنياً لجميع الأندية التوفيق مع الموسم القادم 2022- 2023.

وعلى هامش الاحتفالية علق السيد شادي القواسمي القائم بأعمال الرئيس التجاري التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين على أهمية استمرار الشراكة بين الإتحاد الفلسطيني وشركة Ooredoo لما لها من مردود إيجابي على تطوير الرياضة والشباب الفلسطيني.

كما قام ممثلا الاتحاد وشركة Ooredoo بتسليم الدرع والكؤوس والميداليات للفائزين بحضور مجالس إدارة الأندية ورؤسائها.

ومن الجدير بالذكر أن الموسم الكروي 2021-2022 كان الموسم السادس لرعاية Ooredoo لكرة القدم الفلسطينية بالشراكة مع الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم والتي من خلالها التمس الجمهور الرياضي نقلة نوعية في كرة القدم بالأخص بعد عامين من التحديات التي واجهتها نتيجة جائحة كورونا. هذا وتعد رعاية Ooredoo هي الرعاية الأكبر المقدمة من القطاع الخاص لدعم كرة القدم الفلسطينية حيث تشمل رعاية رئيسية لدوري المحترفين في الضفة الغربية، والدوري الممتاز في قطاع غزة ونهائي كأس أبو عمار والمنتخب النسوي.

#Ooredoo #الممتازة #غزة

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