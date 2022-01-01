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باريس سان جيرمان يتعادل إيجابياً مع موناكو في الدوري

الإثنين 29 أغسطس 2022 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
باريس سان جيرمان يتعادل إيجابياً مع موناكو في الدوري



وكالات / سما /

تعادل فريق باريس سان جيرمان إيجابياً بهدفٍ لمثله أمام ضيفه موناكو ضمن فعاليات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الفرنسي بموسمه الجديد 2022 – 2023.

واستضاف باريس سان جيرمان مساء يوم الأحد على ملعب “حديقة الأمراء” منافسه موناكو، وفشل الفريق الباريسي من تحقيق الفوز والانفراد بصدارة الدوري الفرنسي.

وفشل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني السابق في ترجيح كفة باريس سان جيرمان في ذلك اللقاء بجانب الفرنسي كيليان مبابي، بينما أحرز البرازيلي نيمار دا سيلفا في مساعدة باريس بالحصول على نقطة التعادل.

وأحرز الضيوف موناكو هدف التقدم في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول عن طريق المهاجم الألماني كيفن فولاند بصناعة من جولوفين.

واستمر تقدم موناكو بنتيجة اللقاء حتى الدقيقة 70 عندما سجل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا هدف التعادل لأصحاب الأرض باريس سان جيرمان من علامة الجزاء، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة العاشرة بصدارة الدوري الفرنسي مناصفةً مع مارسيليا ولانس، بينما وصل موناكو للنقطة الخامسة بالمركز الثاني عشر.

#باريس سان جيرمان #موناكو #الدوري الفرنسي

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