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بند مفاجئ في عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد يشعل غضبه!

الإثنين 29 أغسطس 2022 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بند مفاجئ في عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد يشعل غضبه!



وكالات / سما /

كشفت صحيفة صنداي تايمز البريطانية النقاب عن بند مفاجئ في عقد كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد، لم يُكشف عنه من قبل، مفاده تخفيض راتب اللاعب بنسبة 25 % حال فشل النادي في حجز مقعده في دوري ابطال أوروبا.

ويشعر رونالدو بالغضب والضيق من إدارة اليونايتد بسبب اضطراره لتخفيض راتبه بالتخلي عن ربع دخله السنوي، بعد الفشل في المشاركة في دوري الابطال، بعد احتلال الفريق المركز السادس في جدول البريميرليج بالموسم الماضي.

ووجد رونالدو الذي يبلغ من العمر 37 عاماً نفسه مضطراً لقبول راتباً أسبوعياً يصل إلى 360 ألف جنيه إسترليني بدلاً من 480 ألف باوند، بسبب البند المكتوب في عقد انتقاله للفريق، حين عاد للأولد ترافورد في الصيف الماضي قادماً من يوفنتوس الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة أن تخفيض راتب رونالدو كان من أبرز أسباب رغبته في الخروج من عباءة النادي هذا الصيف، بالرغم من وصول المدرب إيريك تين هاج للنادي وتبنيه مشروعاً كروياً جديداً.

وتربط تقارير صحفية، رونالدو، في الآونة الأخيرة بإمكانية الانتقال للعب في صفوف نابولي الإيطالي هذا الموسم، في صفقة ينتقل بموجبها فيكتور أوسيمين للشياطين الحمر.

#مانشستر يونايتد #كريستيانو رونالدو #دوري أبطال أوروبا

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