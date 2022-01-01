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فيديو.. بنزيما ينتزع لريال مدريد انتصاراً مُثيراً على إسبانيول

الإثنين 29 أغسطس 2022 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. بنزيما ينتزع لريال مدريد انتصاراً مُثيراً على إسبانيول



وكالات / سما /

تمكن ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني من انتزاع نقاط الفوز على إسبانيول، وذلك بعد الانتصار في المُباراة بينهما بنتيجة ثلاثة أهدافٍ لهدفٍ.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب كورنيلا ألبرات في إقليم كتالونيا قد بدأ عن طريق فينسيوس جونيور في الدقيقة 12 بعد لعبة رائعة توجها أوريلين تشواميني بتمريرة بينية رائعة استغلها النجم البرازيلي بمهارة كبيرة.

وتمكن الفريق صاحب الأرض من إدراك التعادل في الدقيقة 43 عن طريق خوسيلو، وذلك بعد سوء في التغطية من المُدافع ميليتاو الذي فشل في التعامل مع هداف الفريق الكتالوني داخل منطقة الجزاء.

ونجح النجم الفرنسي كريم بنزيما في تسجيل هدف الفوز لريال مدريد في الدقيقة 88، وذلك بعد استغلاله كرة ملعوبة رائعة من رودريجو داخل منطقة الجزاء.

وقام الحكم بطرد حارس إسبانيول بنجامين ليكومت بعد خطأ منه ضد سيبايوس من خارج منطقة الجزاء.

ونجح بنزيما في تسجيل الركلة التي تم احتسابها بعد تسديده في مرمى الفريق المُضيف الذي كان يحرس عرينه بعد طرد حارسه المُدافع لياندرو كابريرا.

وسيلعب ريال مدريد المُباراة المُقبلة له في الليجا ضد ريال بيتيس يوم السبت المُقبل، فيما سيلعب إسبانيول ضد أتلتيك بيلباو على أرض ملعب سان ماميس يوم الأحد.

وارتفع رصيد ريال مدريد بعد الفوز في مُباراة اليوم للنقطة التاسعة يحتل بهم الفريق المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يحتل إسبانيول المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدى.

#إسبانيول #كريم بنزيما #ريال مدريد #الدوري الاسباني

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