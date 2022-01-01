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الأونروا تكشف عن قيمة العجر المالي في ميزانيتها

الإثنين 29 أغسطس 2022 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا تكشف عن قيمة العجر المالي في ميزانيتها



غزة/ سما /

كشف المتحدث باسم وكالة (أونروا) بغزة، عدنان أبو حسنة، اليوم الاثنين، أن "الوكالة الأممية مستهدفة من خلال أزمات سياسية منسقة لنزع شرعية قضية اللاجئين".


وقال أبو حسنة في تصريح صحفي إن "هناك عجزاً مركباً متواصل بحوالي 100 مليون دولار"، موضحًا أن هذا المبلغ عبارة عن مصاريف تشغيلية لـ (أونروا) ورواتب للموظفين لمدة شهرين.

وأكد أنه في حال عدم الحصول على هذا المبلغ في ظل ازدياد عدد اللاجئين ومتطلباتهم سيهدد الخدمات، مشددًا على أنه يجب إيجاد حل لهذا العجز لكي يتمكنوا من مواجهة التحديات التي تعاني منها (أونروا).

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