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اشتية : افتتحنا 20 مدرسة جديدة ووزعنا 10 ملايين كتاب مدرسي

الإثنين 29 أغسطس 2022 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية : افتتحنا 20 مدرسة جديدة ووزعنا 10 ملايين كتاب مدرسي



رام الله / سما /

 أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين، عن افتتاح 20 مدرسة جديدة في أنحاء فلسطين، واستكمال عملية توزيع 10 ملايين كتاب مدرسي لجميع المستويات، إلى جانب استكمال تركيب الألواح الشمسية في 120 مدرسة من أجل توليد الكهرباء.

جاء ذلك خلال افتتاح اشتية، للعام الدراسي الجديد، من مدرسة "بنات أبو قش" الثانوية في رام الله، بحضور المحافظة ليلى غنام، ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني.

وقال اشتية "اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2022، هو يوم استثنائي، إذ التحق مليون و385 ألف طالب وطالبة بمقاعد الدراسة في جميع محافظات الوطن، بما فيها مدارس القدس، ومدارس فلسطين في رومانيا وتركيا وقطر ومختلف مناطق الشتات الفلسطيني".

وأضاف: أبناؤنا في القدس أنشدوا النشيد الوطني الفلسطيني بالمنهاج الفلسطيني التي حاولت إسرائيل أن تزوره، ولكن عزيمة أهلنا وشعبنا في القدس هي الأقصى، فهم حراس الأقصى، ونحن هنا على أكناف الأقصى، وفي اكناف بيت المقدس.

وتابع: إذا تمكن الاحتلال من الاستيلاء على أرضنا لا يمكن له أن يصادر عقولنا، فنحن نبني على الأرض، وفي العقول، والمؤسسات، والإنسان، من أجل فلسطين حرة عامرة مستقلة ذات سيادة متواصلة الأطراف وعاصمتها القدس.

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