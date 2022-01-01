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فيديو.. برشلونة يكتسح بلد الوليد برباعية نظيفة في الليغا

الإثنين 29 أغسطس 2022 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يكتسح بلد الوليد برباعية نظيفة في الليغا



وكالات / سما /

حقق فريق برشلونة انتصاراً عريضاً على بلد الوليد برباعية نظيفة في إطار منافسات الدوري الإسباني لموسمه الجديد 2022 – 2023.

واستضاف فريق برشلونة على ملعبه “كامب نو” منافسه بلد الوليد ضمن فعاليات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الليجا.

وحقق البرسا فوزاً سهلاً على ضيفه بلد الوليد بفضل ثنائية روبرت ليفاندوفسكي وهدفي بيدري وسيرجي روبيرتو.

افتتح برشلونة مهرجان أهدافه بالدقيقة 24 من عمر الشوط الأول عبر البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعد عرضية متقنة من البرازيلي المميز رافينيا صفقة البرسا الصيفية.

وقبل انتهاء الشوط الأول بدقيقتين، نجح الإسباني بيدري في تسجيل البرسا هدفه الثاني بعد تمريرة الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وفي الشوط الثاني واصل أصحاب الأرض السيطرة شبه الكاملة على مجريات الأمور، ونجح البولندي ليفا في تسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعد صناعة من ديمبيلي بالدقيقة 65 من عمر اللقاء.

وأنهى البديل سيرجي روبيرتو مهرجان أهداف برشلونة بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ليفوز البرسا بسهولة برباعية نظيفة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة للنقطة السابعة في المركز الثاني خلف ريال بيتيس، بينما توقف بلد الوليد عند نقطة واحدة في المركز قبل الأخير “التاسع عشر”.

#برشلونة #نادي بلد الوليد #الدوري الإسباني #بلد الوليد

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