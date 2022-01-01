الاحتلال يحتجز عددا من المعلمين والصحفيين في مسافر يطا

الخليل / سما /

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عددا من أعضاء الهيئة التدريسية والصحفيين، في أول أيام العام الدراسي الجديد، بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال خالد النجار من مديرية تربية وتعليم يطا، إن قوات الاحتلال احتجزت عددا من الهيئة التدريسية والصحفيين على مدخل قرية جنبة، وحاولت منعهم من الوصول الى مدرسة القرية لمدة ساعة، بحجة أنها تقع في منطقة تدريب عسكري، ثم أفرجت عنهم.

وأضاف أن طلبة المدرسة يتعرضون خلال موسم الدراسة إلى مضايقات جمة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، ما يضطر الأهالي الى مرافقة أبنائهم، خوفا عليهم، وحرصا على سلامتهم.

وأشار إلى أنه من بين الصحفيين الذين احتجزتهم قوات الاحتلال على مدخل القرية المذكورة: منتصر نصار، ونضال النتشة، وساري جرادات، وعبد المحسن شلالدة، ويسري الجمل، وموسى القواسمي.