رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت احرونوت، وهآرتس، ومعاريف)، الصادرة اليوم الإثنين.

* "يديعوت احرونوت":

- ثلاثة أيام على افتتاح السنة الدراسية: مفاوضات وتهديد بالإضراب

- المعلمون في اسرائيل هم الأسوأ على مستوى الدول المتطورة في فهم المقروء والرياضيات

- قلق في اليمين من عدم وجود نساء في القوائم الانتخابية باستثناء ست فقط

- انفصال داخل الأحزاب الدينية الحرديم بسبب خلافات ايديولوجية

- المعركة ضد الاتفاق النووي مع ايران: رئيس الموساد إلى واشنطن للقاء أعضاء من الكونغرس في محاولة لمنع توقيع الاتفاق

- مسؤول سياسي كبير: الأمر الذي سيؤدي الى اتفاق جيد لإسرائيل "التهديد العسكري"

- جريمة تلو الأخرى في المجتمع العربي: مقتل شابين من الرملة وباقة الغربية

* "معاريف":

- لبيد: نستعد لكافة السيناريوهات ضد ايران وطلبت من الموساد والجيش الاستعداد ولن نكون متعلقين بالدول العظمى

- المطالبة بالتحقيق مع عضو الكنيست عوفر كسيف من المشتركة بتهمة التحريض على العنصرية والعنف ضد يهودي في قبر النبي صموئيل

- تهديد الأطباء الذين أعلنوا عن استقالتهم بسبب ساعات العمل الطويلة

* "هآرتس":

- مسودة الاتفاق النووي: الغاء العقوبات كليا عن ايران بعد شهرين من توقيع الاتفاق وسيتم تنفيذه بعد 165 يوما من التوقيع لبناء الثقة بين واشنطن وطهران

- رئيس الموساد الى واشنطن للقاء أعضاء الكونغرس

- مؤسسة الحق التي أغلقها جيش الاحتلال تعمل بشكل عادي رغم اغلاقها