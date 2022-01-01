فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت احرونوت، وهآرتس، ومعاريف)، الصادرة اليوم الإثنين.
* "يديعوت احرونوت":
- ثلاثة أيام على افتتاح السنة الدراسية: مفاوضات وتهديد بالإضراب
- المعلمون في اسرائيل هم الأسوأ على مستوى الدول المتطورة في فهم المقروء والرياضيات
- قلق في اليمين من عدم وجود نساء في القوائم الانتخابية باستثناء ست فقط
- انفصال داخل الأحزاب الدينية الحرديم بسبب خلافات ايديولوجية
- المعركة ضد الاتفاق النووي مع ايران: رئيس الموساد إلى واشنطن للقاء أعضاء من الكونغرس في محاولة لمنع توقيع الاتفاق
- مسؤول سياسي كبير: الأمر الذي سيؤدي الى اتفاق جيد لإسرائيل "التهديد العسكري"
- جريمة تلو الأخرى في المجتمع العربي: مقتل شابين من الرملة وباقة الغربية
* "معاريف":
- لبيد: نستعد لكافة السيناريوهات ضد ايران وطلبت من الموساد والجيش الاستعداد ولن نكون متعلقين بالدول العظمى
- المطالبة بالتحقيق مع عضو الكنيست عوفر كسيف من المشتركة بتهمة التحريض على العنصرية والعنف ضد يهودي في قبر النبي صموئيل
- تهديد الأطباء الذين أعلنوا عن استقالتهم بسبب ساعات العمل الطويلة
* "هآرتس":
- مسودة الاتفاق النووي: الغاء العقوبات كليا عن ايران بعد شهرين من توقيع الاتفاق وسيتم تنفيذه بعد 165 يوما من التوقيع لبناء الثقة بين واشنطن وطهران
- رئيس الموساد الى واشنطن للقاء أعضاء الكونغرس
- مؤسسة الحق التي أغلقها جيش الاحتلال تعمل بشكل عادي رغم اغلاقها