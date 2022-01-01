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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الإثنين 29 أغسطس 2022 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت احرونوت، وهآرتس، ومعاريف)، الصادرة اليوم الإثنين.

* "يديعوت احرونوت":  

- ثلاثة أيام على افتتاح السنة الدراسية: مفاوضات وتهديد بالإضراب  

- المعلمون في اسرائيل هم الأسوأ على مستوى الدول المتطورة في فهم المقروء والرياضيات  

- قلق في اليمين من عدم وجود نساء في القوائم الانتخابية باستثناء ست فقط  

- انفصال داخل الأحزاب الدينية الحرديم بسبب خلافات ايديولوجية  

- المعركة ضد الاتفاق النووي مع ايران: رئيس الموساد إلى واشنطن للقاء أعضاء من الكونغرس في محاولة لمنع توقيع الاتفاق  

- مسؤول سياسي كبير: الأمر الذي سيؤدي الى اتفاق جيد لإسرائيل "التهديد العسكري"  

- جريمة تلو الأخرى في المجتمع العربي: مقتل شابين من الرملة وباقة الغربية  

* "معاريف":  

- لبيد: نستعد لكافة السيناريوهات ضد ايران وطلبت من الموساد والجيش الاستعداد ولن نكون متعلقين بالدول العظمى  

- المطالبة بالتحقيق مع عضو الكنيست عوفر كسيف من المشتركة بتهمة التحريض على العنصرية والعنف ضد يهودي في قبر النبي صموئيل

- تهديد الأطباء الذين أعلنوا عن استقالتهم بسبب ساعات العمل الطويلة  

* "هآرتس":  

- مسودة الاتفاق النووي: الغاء العقوبات كليا عن ايران بعد شهرين من توقيع الاتفاق وسيتم تنفيذه بعد 165 يوما من التوقيع لبناء الثقة بين واشنطن وطهران  

- رئيس الموساد الى واشنطن للقاء أعضاء الكونغرس  

- مؤسسة الحق التي أغلقها جيش الاحتلال تعمل بشكل عادي رغم اغلاقها  

#الصحف الإسرائيلية

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