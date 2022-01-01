رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها خبر اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى عبر باب الاسباط لأول مرة منذ احتلال القدس عام 1967.

كما أبرزت الصحف الثلاث حل الأسرى للهيئات التنظيمية في كافة سجون الاحتلال، ضمن خطواتهم النضالية التصعيدية، ومطالبات بضرورة الافراج الفوري عن المعتقل خليل عواودة، بسبب خطورة وضعه الصحي، لإضرابه المتواصل عن الطعام منذ 170 يوما.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يعزي نظيره الباكستاني بضحايا الفيضانات

- الرئاسة تعلن القيام بحملة تبرعات شعبية لضحايا فيضانات باكستان

- اشتية: هذا العام سيكون عام سيادية التعليم في القدس لمواجهة كافة محاولات الاحتلال لأسرلته

- وقفة إسناد للأسير خليل عواودة أمام مشفى "أساف هروفيه"

- لأول مرة منذ احتلال القدس: مستوطنون يقتحمون الاقصى عبر باب الأسباط

- إصابة ثلاثة شبان أحدهم بجروح خطيرة خلال مواجهات في جنين

- بريطانيا: مخيم احتجاج دائم قرب مصنع أسلحة إسرائيلي

- 4 وفيات و593 إصابة جديدة بـ"كورونا" و3597 حالة تعاف

* "الأيام":

- الرئيس يعزي نظيره الباكستاني بضحايا الفيضانات والـرئـاسة تـعلـن الـقيـام بـحملـة تبـرعـات شـعبيـة

- الاحتلال يسمح لمستوطنين باقتحام الأقصى عـبـر بـاب الأسباط لـلـمـرة الأولى مـنـذ 1967

- تأجيل جلسة محاكمة الأسير الشيخ السعدي

- إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام جنين وإخطـار بـإزالـة شـبكـة كـهربـاء فـي سبسطية

- الاحتلال يجبر أطفالا في الخليل على خلع ملابسهم

- نشطـاء ينظمـون وقفـة تضامن وإسناد للأسير خليل عواودة أمام المستشفى

- لابيد يواصل حملته ضد العودة إلى الاتفاق النووي

- الاحتلال يـمـاطـل فـي نـقـل الاسير أيهـم كـمـمـجي إلـى الـمـستـشـفـى

- إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال قرب رام الله ونابلس

- الاحتلال يعتقل شابين من النبي صموئيل الشرقية وشابًا من قرية اللبن الشرقية

- "كورونا": 4 وفيات ورصد 593 إصابة في أسبوع

- الجيش الإسرائيلي يطلق النار علـى متظاهرين جنوب لبنـان

* "القدس":

- في سابقة هي الأولى منذ العام 67.. مستوطنون يقتحمون الأقصى من باب الاسباط

- إصابات في جنين احداها خطيرة وإجبار أطفال بالخليل على خلع ملابسهم

- ضمن خطواتهم التصعيدية: الأسرى يحلّون الهيئات التنظيمية في كافة السجون

- الاحتلال يعتقل عروسا من حفل زفافها بالداخل

- الجيش الإسرائيلي يطلق النار على متظاهرين جنوب لبنان

- رئيس الموساد سيتوجه إلى واشنطن لبحث الاتفاق النووي الإيراني