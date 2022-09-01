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الأسرى يواصلون خطواتهم النضالية داخل سجون الاحتلال

الإثنين 29 أغسطس 2022 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأسرى يواصلون خطواتهم النضالية داخل سجون الاحتلال



رام الله / سما /

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، خطواتهم النضالية ضد السجان الإسرائيلي الذي يواصل انتهاكاته بحقهم.

وتشمل الخطوات، اليوم، لبس "الشاباص" بشكل كامل طوال اليوم في الساحات وعلى العدد، مع الاستمرار في "حل التنظيم" ضمن خطوات التمرد التي ستصل كمرحلة أخيرة للشروع في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الخميس المقبل.

وسيتم الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في دفعته الأولى والمكونة من 1000 أسير يوم الخميس 1/9/2022م، والذي سيتم رفده بأفواج أخرى وفق آلية متفق عليها ومنظمة من قبل لجنة الطوارئ.

ودعت الحركة الوطنية الأسيرة، الجماهير الفلسطينية إلى الوقوف إلى جانبهم، وتنظيم الفعاليات المختلفة أمام المؤسسات الدولية، والتوجه لنقاط التماس مع الاحتلال، مؤكدةً على أن جبهة الإسناد الخارجية إن لم تكن أكثر أهمية، فهي على الأقل توازي في أهميتها خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام داخل قلاع الأسر.

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