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الأسير شعاع كممجي من جنين يدخل عامه الـ20 في الأسر

الإثنين 29 أغسطس 2022 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

دخل الأسير شعاع جلال نايف كممجي من مدينة جنين، اليوم الإثنين، عامه الـ20 في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، أن الأسير كممجي معتقل منذ عام 2003، وحكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن 25 عاما.

وأضاف أن الأسير شعاع تمكن من اكمال دراسته الجامعية والحصول على درجة البكالوريوس في التاريخ، وحفظ القرآن الكريم، وألف كتاب "سؤال وجواب في عقيدة الأحباب".

وأشار إلى أن الأسير كممجي فقد والده ووالدته وشقيقه وهو في الأسر، وحرمه الاحتلال من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم.

#جنين #شعاع كممجي

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