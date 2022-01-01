  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: أجواء شديدة الحرارة وتحذير من التعرض للشمس

الإثنين 29 أغسطس 2022 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء شديدة الحرارة وتحذير من التعرض للشمس



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو يكون اليوم الإثنين، في معظم المناطق شديدة الحرارة، وتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو دافئاً نسبياً في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى ان الجو يكون يوم غد الثلاثاء شديدة الحرارة في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة وتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت إلى ان الجو يكون يوم الأربعاء المقبل شديدة الحرارة في معظم المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما الخميس، تستمر الأجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة 11-4 عصرا.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف تفاصيل عن حرب الطائرات بدون طيار في سماء غزة

بعد واقعة مطار رامون .."أضخم وأدسم" 19 سؤال للحكومة الأردنية عن جسر الملك حسين

شاهد: حزب الله يهدد "إسرائيل" بفيديو جديد تحت عنوان "أنتم رهن الأيام"

صحيفة عبرية: هل سيمنح أيلول المقبل "حزب الله" نصراً إلهياً يمهد لـ"حرب رابعة" بين إسرائيل ولبنان ؟

لهذا السبب..السفن الإسرائيلية لم تُشارك في العدوان الأخير على غزة

هكذا ينظر الاسرائيليون لحرب جديدة على غزة..

هآرتس تكشف عن هوية "الزبون السري" لطائرات التجسس الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

7202231144611387

حزب الله يُهدد الاحتلال من جديد ويكشف بالفيديو رصده سفن إسرائيلية قرب حقل "كاريش"

7 إصابات برصاص الاحتلال في قباطية جنوب جنين ومحاصرة منزل أحد المطلوبين

الطيراوي يصدر بيانا بشأن ما تناقلته بعض المواقع حول اغتيال أبو عمار

"حراك المعلمين" يقرر تجميد فعالياته الاحتجاجية حتى إشعار آخر

صحيفة عبرية: هل سيمنح أيلول المقبل "حزب الله" نصراً إلهياً يمهد لـ"حرب رابعة" بين إسرائيل ولبنان ؟

الاتصالات الفلسطينية