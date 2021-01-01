  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تُعقب على الصور المؤلمة للأسير خليل عواودة

الأحد 28 أغسطس 2022 10:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تُعقب على الصور المؤلمة للأسير خليل عواودة



غزة/سما/

عقب الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، اليوم الأحد، على الصور المؤلمة  للأسير خليل عواودة، المضرب عن الطعام منذ 166يوم.

وقال القانوع في بيان صحفي ،إنّ الحالة الصحية المتدهورة للأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 166 يوماً والصور المؤلمة التي ظهرت له؛ تعكس وحشية الاحتلال في تعامله مع الأسرى وتجرده من أدنى المبادئ الإنسانية وتؤكد تجاهل المؤسسات الإنسانية والحقوقية لمعاناته.

وأضاف أن الأسير عواودة حياته في كفة وكرامته في الأخرى وحتماً سيحيا عزيزاً وكريماً وتنتصر إرادته على إرادة الجلاد الصهيوني.

#حماس #الاسير خليل عواودة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف تفاصيل عن حرب الطائرات بدون طيار في سماء غزة

بعد واقعة مطار رامون .."أضخم وأدسم" 19 سؤال للحكومة الأردنية عن جسر الملك حسين

لهذا السبب..السفن الإسرائيلية لم تُشارك في العدوان الأخير على غزة

أسعار صرف العملات

كوشنر يكشف تفاصيل منع ابن سلمان من دخول البيت الأبيض

هكذا ينظر الاسرائيليون لحرب جديدة على غزة..

صحيفة عبرية تشن هجومًا ضد الاتحاد الأوروبي لموقفه من السلطة والمستوطنين

الأخبار الرئيسية

الطيراوي يصدر بيانا بشأن ما تناقلته بعض المواقع حول اغتيال أبو عمار

"حراك المعلمين" يقرر تجميد فعالياته الاحتجاجية حتى إشعار آخر

صحيفة عبرية: هل سيمنح أيلول المقبل "حزب الله" نصراً إلهياً يمهد لـ"حرب رابعة" بين إسرائيل ولبنان ؟

ooWpX

مسؤولون فلسطينيون: قرار تحويل رواتب العمال للبنوك بدأ تطبيقه ولا رجعة فيه

123431Image1-1180x677_d

اتهامات متبادلة بين لبيد ونتنياهو على خلفية الاتفاق النووي

الاتصالات الفلسطينية