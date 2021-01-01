حماس تُعقب على الصور المؤلمة للأسير خليل عواودة

غزة/سما/

عقب الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، اليوم الأحد، على الصور المؤلمة للأسير خليل عواودة، المضرب عن الطعام منذ 166يوم.

وقال القانوع في بيان صحفي ،إنّ الحالة الصحية المتدهورة للأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 166 يوماً والصور المؤلمة التي ظهرت له؛ تعكس وحشية الاحتلال في تعامله مع الأسرى وتجرده من أدنى المبادئ الإنسانية وتؤكد تجاهل المؤسسات الإنسانية والحقوقية لمعاناته.

وأضاف أن الأسير عواودة حياته في كفة وكرامته في الأخرى وحتماً سيحيا عزيزاً وكريماً وتنتصر إرادته على إرادة الجلاد الصهيوني.