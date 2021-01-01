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منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

الأحد 28 أغسطس 2022 10:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى



جدة/سما/

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، استمرار انتهاكات المتطرفين لحرمة المسجد الأقصى المبارك، عبر اقتحامه من باب الأسباط للمرة الأولى منذ العام 1967 تحت حماية شرطة الاحتلال، في إطار محاولات، قوة الاحتلال، تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأقصى.

واعتبرت منظمة التعاون الإسلامي في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأحد، أن ذلك استفزازا لمشاعر المسلمين جميعا، وانتهاكا صارخا للقرارات الدولية ذات الصلة.

وحمّل الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على مدينة القدس وأهلها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية التي من شأنها أن تغذي الصراع الديني والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة.

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#منظمة التعاون الاسلامي #المسجد الاقصى

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