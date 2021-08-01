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زيلينسكي يلغي مكالمة كانت مقررة مع لابيد

الأحد 28 أغسطس 2022 10:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيلينسكي يلغي مكالمة كانت مقررة مع لابيد



القدس المحتلة/سما/

 ألغى الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسي مكالمة هاتفية كانت مقررة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد في يوم الاستقلال الأوكراني الأسبوع الماضي، وذلك بسبب غضب الأوكرانيين على عدم مشاركة إسرائيل في "منصة القرم"- وهو مؤتمر دولي افتراضي، والذي تشارك فيه دول من كافة أنحاء العالم وتعلن دعمها بصورة واضحة لانتماء شبة جزيرة القرم لأوكرانيا.

وبحسب موقع "واينت" اجري المؤتمر هذا العام في 23 آب/اغسطس قبل يوم من عيد استقلال أوكرانيا الذي يصادف في 24 آب/اغسطس، وهو الاجتماع الثاني الذي يقام على نفس المنصة.


رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لابيد لم يشارك في المؤتمر، وهو الأمر الذي أغضب الرئيس الأوكراني ورفض إجراء المحادثة مع لابيد.

#فولوديمير زيلينسكي #يائير لابيد

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