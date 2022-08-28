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شاهد: حزب الله يهدد "إسرائيل" بفيديو جديد تحت عنوان "أنتم رهن الأيام"

الأحد 28 أغسطس 2022 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: حزب الله يهدد "إسرائيل" بفيديو جديد تحت عنوان "أنتم رهن الأيام"



وكالات/سما/

نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، "مقطعا مصورا جديدا يظهر رصده للسفينة المخصصة لاستخراج الغاز لصالح إسرائيل، ضمن الحدود اللبنانية الجنوبية "خط كاريش".


وهدد الحزب، في الفيديو الذي مدته 22 ثانية، تحت عنوان "أنتم رهن الأيام"، إسرائيل بأن "سفن استخراج الغاز لصالح الكيان الصهيوني تحت مرمى صواريخ حزب الله".

وتصاعدت التوترات في يونيو/ حزيران عندما وصلت سفينة إنتاج استأجرتها إسرائيل بالقرب من حقل غاز كاريش البحري، الذي يؤكد لبنان أنه داخل المياه المتنازع عليها.


وقالت إسرائيل في 2 يوليو/ تموز إنها أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أطلقها "حزب الله" باتجاه كاريش، فيما قال أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله، في 9 أغسطس/ آب، إن "اليد التي تصل إلى أي من هذه الثروة ستقطع".


وتحاول إسرائيل ولبنان منذ عام 1996 حل التداخل بين المياه الإقليمية للبلدين الواقعة على رواسب كبيرة من الوقود الأحفوري. وبدأت المفاوضات بوساطة أمريكية في عام 2020.

#حزب الله #اسرائيل #حقل كاريش لبنان

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