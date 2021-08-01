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المالكي يودع سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين

الأحد 28 أغسطس 2022 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يودع سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين



رام الله/سما/

ودّع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأحد، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين السفير طارق طايل، وذلك لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية.

وشكر الوزير المالكي السفير طايل على دوره الفعّال في تعزيز العلاقات بين البلدين، مثمنا جهوده في دعم القضيّة الفلسطينية. وأشاد بمهنيّة والتزام السفير طايل بالعمل مع وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية.

من جانبه، عبّر السفير طايل عن سعادته خلال فترة عمله لدى دولة فلسطين، وشكر الوزير المالكي على تعاونه وتعاون الوزارة ما سهل من مهمته.

وأكّد التزامه بالدفاع عن القضية الفلسطينية في مناصبه القادمة وفي كافة المحافل الدولية، وعبّر عن فخره بعمله الدبلوماسي الذي يربطه ويقرّبه من القضية الفلسطينية، ويساعده على المحافظة على قوّة العلاقة بين البلدين الشقيقين.

في نهاية اللقاء، أجاب الوزير المالكي عن تساؤلات السفير طايل فيما يخصّ بعض التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية والدولية، وتمنّى له وافر التقدّم والنجاح فيما سيتولّى من مهام في المستقبل.

وحضر اللقاء إلى جانب الوزير، مساعد الوزير للشؤون العربية السفير فايز أبو الرب، ورئيس المراسم السفير عبير الرمحي، وملحق دبلوماسي دانه جبارين من مكتب الوزير. ومن الجانب المصري نائب السفير المستشارة سارة طه.

#رياض المالكي #مصر #فلسطين

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