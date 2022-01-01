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الاحتلال يطلق النار في الهواء لتفريق متظاهرين لبنانيين قرب الحدود

الأحد 28 أغسطس 2022 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يطلق النار في الهواء لتفريق متظاهرين لبنانيين قرب الحدود



بيروت/سما/

قالت قناة عبرية رسمية، إن جنود الجيش الإسرائيلي، استخدموا، مساء اليوم الأحد، وسائل تفريق التظاهرات وأطلقوا النار في الهواء لإبعاد متظاهرين لبنانيين وصلوا المنطقة الحدودية.


وأضافت قناة "كان": " أبعدت قوة من الجيش الإسرائيلية باستخدام وسائل لتفريق المتظاهرين وإطلاق النار في الهواء متظاهرين لبنانيين تجمعوا بالقرب من موقع تسيبورين (عباد) على جبل المنارة وقاموا باستفزازات ضد الجنود".

من جانبها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "أطلقت قوات العدو الإسرائيلي النار (حوالى 5 طلقات) في الهواء بإتجاه الأراضي اللبنانية من موقع العباد المقابل لبلدة حولا- قضاء مرجعيون فوق رؤوس بعض الشبان الذين كانوا على مقربة من الموقع المذكور"، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

#جيش الاحتلال الاسرائيلي #لبنان

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