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الاحتلال يجبر أطفالا في الخليل على خلع ملابسهم

الأحد 28 أغسطس 2022 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجبر أطفالا في الخليل على خلع ملابسهم



الخليل/سما/

- أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عددا من أطفال تل الرميدة وسط الخليل، على خلع ملابسهم بحجة احتوائها على رسوم لأسلحة.

وقال الناشط ضد الاستيطان عماد أبو شمسية إن قوات الاحتلال أوقفت عددا من الأطفال أمام منزله القريب من الحاجز العسكري المقام على مدخل المنطقة، وأجبرتهم على خلع ملابسهم بحجة احتوائها على رسوم وصور لأسلحة، وذلك تزامنا مع مرور أطفال مستوطنين يرتدون ألبسة مماثلة، دون أن يوقفهم الاحتلال.

وقال أبو شمسية إن الاحتلال يواصل عمليات التنكيل والاستفزاز لأهالي تل الرميدة، لإجبارهم على الرحيل عن المنطقة لصالح المستوطنين.

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#الاحتلال #خلع ملابس

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