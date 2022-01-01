الرئيس عباس يصدر تعليماته بإرسال بعثة طبية إلى باكستان وإطلاق حملة تبرعات لضحايا الفيضانات

رام الله/سما/

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، عن القيام بحملة تبرعات شعبية لضحايا فيضانات باكستان، وذلك من خلال وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، دعما للشعب الباكستاني في هذه المحنة الكبيرة والتي ذهب ضحيتها أعداد كبيرة من القتلى والمصابين والمشردين في كل المقاطعات الباكستانية.

وأشارت الرئاسة، إلى أن السيد الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته بإرسال بعثة طبية فلسطينية مشكلة من وزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني، لتقديم كل المساعدة الممكنة للجرحى والمتضررين، والمساهمة في إنقاذهم وتقديم العلاج اللازم لهم.

وتؤكد الرئاسة أن الرئيس محمود عباس يعزي الحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني الشقيق بهذا المصاب الكبير، متمنيا لباكستان وشعبها الاستقرار والازدهار في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية، مثمناَ المواقف المشرفة والثابتة لباكستان وشعبها الشقيق في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في المحافل الدولية وعلى المستويات كافة للحفاظ على أرضه ومقدساته.