اتهامات متبادلة بين لبيد ونتنياهو على خلفية الاتفاق النووي

القدس المحتلة/سما/

تبادل رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" يائير لابيد، اليوم الأحد، الاتهامات والتصريحات، مع زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو على خلفية قرب توقيع الاتفاق النووي بين القوى العظمى والولايات المتحدة وإيران.

و بحسب صحيفة معاريف العبرية قال نتنياهو : "لبيد وغانتس ناموا خلال أهبة الاستعداد، وسمحوا لإيران بالتوصل إلى اتفاق يعرض مستقبل إسرائيل للخطر".



ورد لابيد على نتنياهو عبر حسابه على تويتر قائلاً: "عندما كان نتنياهو رئيساً للوزراء، كان الهدف من كل ما فعله فيما يتعلق بالشأن الإيراني هو الحفلات الصحفية والعروض.

وأضاف "إن الضرر الذي أحدثه نتنياهو خلال فترة حكمه لأهم قضيتين استراتيجيتين لإسرائيل -الحرب ضد السلاح النووي الإيراني والعلاقات مع الولايات المتحدة- خطير وعميق وما زلنا نقوم بإصلاحه، وها نحن نعمل كل يوم لتعزيز سياسة إسرائيل وقدراتها الأمنية، التي تم إهمالها لسنوات عديدة.

وتابع " لهذا استدعيت رئيس المعارضة -نتنياهو- غدًا لإحاطة أمنية ليطلع على التفاصيل، حتى يكون لديه على الأقل فكرة عما يتحدث عنه في المقاطع التي يصنعها.