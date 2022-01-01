الرئيس عباس يعزي نظيره الباكستاني بضحايا الفيضانات

رام الله/سما/

عزى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف علوي بضحايا الفيضانات.

وقال الرئيس في برقية التعزية: نتابع بقلق وحزن بالغين أنباء تعرض العديد من المناطق في بلدكم لفيضانات كارثية وأمطار موسمية غزيرة، أودت للأسف بحياة المئات، ونزوح الملايين من أبناء شعبكم الشقيق، وخلفت خسائر مالية جسيمة، وإننا أخي فخامة الرئيس إذ نعرب عن تضامننا التام معكم في هذا المصاب الكبير، لنتقدم ومن خلالكم لحكومتكم وشعبكم الشقيق وعائلات الضحايا الكرام بأسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية.

ودعا الرئيس الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يوفق الرئيس الباكستاني ويسدد خطاه لتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية، وأن يحفظ باكستان وشعبها بخير وازدهار.

كما بعث برقية تعزية إلى رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف بضحايا الفيضانات، داعيا الله عز وجل أن يتجاوز الباكستان آثار هذه المحنة الشديدة.

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