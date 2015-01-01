غداً- لابيد سيقدم لنتنياهو إحاطة أمنية مع قرب إحياء الاتفاق النووي

القدس المحتلة/سما/

أفادت القناة 12 العبرية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد سيقدم يوم غدٍ الاثنين عند الساعة 17:00، إحاطة أمنية لزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، وذلك على خلفية قرب توقيع الاتفاق النووي بين القوى العظمى والولايات المتحدة وإيران.



وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد: إنه أوعز الجيش والموساد للاستعداد لأي سيناريو محتمل.



وأضاف، أن "إسرائيل تخوض منذ أكثر من عام كفاحًا دبلوماسيًا متعدد الأبعاد بغية منع إعادة التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران"، مؤكدًا أن هذا الاتفاق ليس جيدًا.



وكانت إسرائيل قد أعلنت الاستعداد لتوجيه ضربات عسكرية للبرنامج النووي الإيراني، حال تأكدت من أن إيران تقترب من امتلاك السلاح النووي.



وعارضت إسرائيل الاتفاق الدولي الأول مع إيران في العام 2015، وواصلت معارضته حتى انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018. وحاليًا، تجد نفسها في ذات الموقف، مع الإعلان الأمريكي عن قرب التوصل إلى اتفاق جديد.



وحال تم الاتفاق فإنه سيأتي قبل الانتخابات الإسرائيلية للكنيست في 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، دون أن يكون من الواضح مدى تأثيره على هذه الانتخابات.