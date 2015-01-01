  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

واللا العبري: رئيس الموساد يطير إلى واشنطن

الأحد 28 أغسطس 2022 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
واللا العبري: رئيس الموساد يطير إلى واشنطن



القدس المحتلة/سما/

أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي، ديفيد برنياع، سيتوجه إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، للمشاركة في اجتماعات مغلقة بشأن الاتفاق النووي الإيراني.


وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأحد، أن برنياع سيشارك في اجتماعات مغلقة مع مسؤولين أمريكيين، وسيطلع الكونغرس الأمريكي على ما أسماه بـ"مخاطر" الاتفاق النووي الإيراني.


وأوضح الموقع أن رئيس جهاز الموساد قد هاجم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد قرب الإعلان عن توقيع الاتفاق النووي بين إيران وأمريكا، وهو ما دعا يائير لابيد إلى استدعاء ديفيد برنياع لتوبيخه أو لومه على تصريحاته، حيث يفترض أن يلتقي برنياع بلجنة المخابرات في الكونغرس الأمريكي لتوضيح الأمر.

ونقل الموقع العبري عن مصدر سياسي إسرائيلي أن رحلة رئيس الموساد تأتي في سياق محاولة إسرائيل التأثير على صياغة الاتفاق النووي الجاري تشكيله مع إيران.
وفي سياق متصل، قال يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن بلاده جاهزة للتحرك من أجل الحفاظ على أمن بلاده القومي.


وعقد لابيد مؤتمرا صحفيا حول الاتفاق النووي الإيراني، أوضح من خلاله أن الاتفاق هو "اتفاق سيئ"، ولم يكن جيدا بالفعل عندما تم توقيعه في العام 2015، بدعوى أن أخطاره أكبر وأعظم.

وأكد لابيد أن قادة الجيش وجهاز "الموساد" مستعدون لمواجهة أي سيناريو بشأن النووي الإيراني، بعد تلقيهم تعليمات منه بتجهيز أنفسهم لأي سيناريو، مشددا على استعداد الجيش الإسرائيلي للعمل من أجل الحفاظ على أمن بلاده، مدعيا أن الإدارة الأمريكية تتفهم هذا الأمر.


وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن التوجيهات تقضي بمواجهة الاتفاق النووي الإيراني بكل قوة، وذلك دون الإضرار بالعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية.


وتشير تقارير أمريكية وعبرية، إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي، بين واشنطن وطهران في غضون أيام أو أسابيع قليلة، والذي يعيد تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات اقتصادية فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية عام 2018 عقب انسحابه من الاتفاق الأصلي الموقع بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.

#الموساد الاسرائيلي #واشنطن #الاتفاق النووي الايراني

الأكثر قراءة اليوم

"مكافأة بوتين".. مبلغ مالي لمن يترك أوكرانيا إلى روسيا

كوشنر يكشف تفاصيل منع ابن سلمان من دخول البيت الأبيض

أسعار صرف العملات

صحيفة عبرية تشن هجومًا ضد الاتحاد الأوروبي لموقفه من السلطة والمستوطنين

"مكان": لابيد يدعو نتنياهو لاجتماع !

هكذا ينظر الاسرائيليون لحرب جديدة على غزة..

وفاة طفل مريض من غزة ماطل الاحتلال في إصدار تصريح له

الأخبار الرئيسية

العمادي يزور غزة غدًا..

5141ca7d1b84c1e187e876669c69444d-650x405

صحيفة تكشف تفاصيل عن حرب الطائرات بدون طيار في سماء غزة

17812878_303

هكذا ينظر الاسرائيليون لحرب جديدة على غزة..

لابيد: قادة الجيش والموساد تلقوا تعليمات بالاستعداد لمواجهة أي سيناريو

لهذا السبب..السفن الإسرائيلية لم تُشارك في العدوان الأخير على غزة

الاتصالات الفلسطينية