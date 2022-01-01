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سفارتنا في باكستان تطمئن شعبنا على سلامة أبنائنا الطلبة والجالية الفلسطينية

الأحد 28 أغسطس 2022 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفارتنا في باكستان تطمئن شعبنا على سلامة أبنائنا الطلبة والجالية الفلسطينية



إسلام آباد/سما/

طمأنت سفارة دولة فلسطين لدى باكستان، أبناء شعبنا على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلبة والجالية الفلسطينية في باكستان، مؤكدة أن جميعهم بخير.

وأضافت السفارة، اليوم الأحد، أنه تم نقل عدد كبير منهم من مدينة نواب شاه إلى كراتشي، فيما تم نقل آخرين إلى العاصمة إسلام أباد، مشيرة إلى أنها على تواصل على مدار الساعة معهم.

وقالت إنها كارثة كبرى (الفيضانات) أصيبت بها باكستان الشقيقة المحبة والداعمة لفلسطين، وهذا الحال مستمر من شهر ونصف، مبينة أن هناك مئات القتلى وآلاف الجرحى، وحوالي 30 مليون تضرروا وباتوا بلا مأوى، وحوالي مليون منزل وجسر وطريق تهدمت، ومئات آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية غرقت، إضافة لنحو مليون رأس غنم نفقت.

#باكستان #الطلبة الفلسطينيين #فيضانات

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