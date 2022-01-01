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تأجيل محاكمة القيادي بسام السعدي حتى نهاية أغسطس الجاري

الأحد 28 أغسطس 2022 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
تأجيل محاكمة القيادي بسام السعدي حتى نهاية أغسطس الجاري



القدس المحتلة/ما/

أجلت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي"، عصر اليوم الأحد، جلسة محاكمة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ الأسير بسام السعدي حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى في تصريح صحفي: "الاحتلال يؤجل محاكمة الشيخ بسام السعدي حتى 31 أغسطس الجاري".

وقدّمت قوات الاحتلال "الإسرائيليّ"، الخميس الماضي، لائحة اتهام بحقّ القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" بسام السعدي، شملت ما أسمته سلطات الاحتلال بـ"التحريض على إسرائيل" و"الإرهاب"، بالإضافة إلى أن القيادي السعدي قام بانتحال شخصية أخرى، والانتماء لتنظيم أسمته بـ"محظور"، وتلقي أموال من عناصر في "الجهاد" من قطاع غزة.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي السعدي من منزله بطريقة همجية بعد الاعتداء عليه في ٠٢‏/٠٨‏/٢٠٢٢م، أصيب على اثرها بجراح مختلفة.

#الاسير بسام السعدي

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