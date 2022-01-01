  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الغارديان: سيتم طرد عدد "صادم" من اللاجئين الأوكرانيين إلى الشارع في بريطانيا

الأحد 28 أغسطس 2022 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الغارديان: سيتم طرد عدد "صادم" من اللاجئين الأوكرانيين إلى الشارع في بريطانيا



لندن/سما/

قالت صحيفة "غارديان"، إن عشرات الآلاف من اللاجئين من أوكرانيا قد يفقدون البيوت التي تأويهم في بريطانيا.

وأضافت الصحيفة: "قد يتشرد 50 ألف لاجئ أوكراني في بريطانيا العام المقبل. لقد تم تحذير الحكومة من هذه المشكلة، لكن الوزراء يرفضون تقديم حزمة دعم جديدة لمعالجة الأزمة التي تلوح في الأفق".


ووفقا للصحيفة، على الأغلب سيتم قريبا إلغاء برنامج "منازل لأوكرانيا"، الذي يساعد النازحين الأوكرانيين في الحصول على سكن في بريطانيا. وذكرت الصحيفة أن فترة الستة أشهر الأولى لإيواء اللاجئين قاربت على الانتهاء، ولم يتم حتى الآن توفير مساكن جديدة لهم.

وأكدت العديد من المنظمات التي تتعامل مع هذه القضية أن رد فعل الحكومة البريطانية المتباطئ على هذه المشكلة، يمكن أن تؤدي إلى زيادة كارثية في التشرد في بريطانيا.

#اوكراينا #بريطانيا #روسيا #الحرب الروسية الاوكرانية

الأكثر قراءة اليوم

"مكافأة بوتين".. مبلغ مالي لمن يترك أوكرانيا إلى روسيا

كوشنر يكشف تفاصيل منع ابن سلمان من دخول البيت الأبيض

أسعار صرف العملات

صحيفة عبرية تشن هجومًا ضد الاتحاد الأوروبي لموقفه من السلطة والمستوطنين

"مكان": لابيد يدعو نتنياهو لاجتماع !

وفاة طفل مريض من غزة ماطل الاحتلال في إصدار تصريح له

قناة عبرية: اتصالات لعقد لقاء بين بايدن ولبيد

الأخبار الرئيسية

العمادي يزور غزة غدًا..

5141ca7d1b84c1e187e876669c69444d-650x405

صحيفة تكشف تفاصيل عن حرب الطائرات بدون طيار في سماء غزة

17812878_303

هكذا ينظر الاسرائيليون لحرب جديدة على غزة..

لابيد: قادة الجيش والموساد تلقوا تعليمات بالاستعداد لمواجهة أي سيناريو

لهذا السبب..السفن الإسرائيلية لم تُشارك في العدوان الأخير على غزة

الاتصالات الفلسطينية